Стерлинг: «Не жалею о переходе в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не жалеет о своем переходе из «Ливерпуля» прошедшим летом.

«Считаю, что летом решение сменить команду было верным с моей стороны. Я должен был это сделать, так мне подсказывало мое сердце. Я это и сделал. Никаких сожалений по этому поводу я не испытываю.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – два великих клуба. Я счастлив там, где я сейчас играю. И я доволен тем, как развиваюсь. Моя команда в числе лидеров Премьер-лиги, но вот лично моя игра может быть лучше. Но так о себе может сказать любой футболист, ведь никто и никогда не доволен собой на сто процентов. Могу лишь добавить, что я еще молод, продолжаю расти и прогрессировать», – сказал Стерлинг.

Прошедшим летом 20-летний футболист перебрался из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 44 миллиона фунтов. За 16 матчей этого сезона Стерлинг отличился шестью забитыми голами, а также тремя результативными передачами.