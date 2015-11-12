Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»

Я ничего не буду утверждать, поскольку играть ему и, соответственно, доказывать еще много. Но я просто оставлю это здесь:
Статистика количества забитых голов за клубы за первые 6 сезонов (именно столько полных сезонов сыграл Неймар):
1. Пеле - 303
2. Пейротеу - 281
3. Лангара - 231
4. Г. Мюллер - 218
5. Джимми Гривз - 215
6. Зеелер - 205
7. Рональдо - 194
8. Пушкаш - 191
9. Неймар - 190
10. Кройф - 169
11. Эйсебио - 146
12. Рауль - 145
13. Суарес - 142
14. Уго Санчес, Кранкль - 135
15. Вилья - 124
...
Роналду - 97
Месси - 91
Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино уверен, что нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар не уступает Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
«Неймар сейчас показывает превосходный уровень футбола. Его возвращение в сборную Бразилии очень пригодится команде. Не стоит забывать, что любому футболисту нужно время для того, чтобы адаптироваться в новой команде.
Когда я тренировал Неймара, он уже был очень хорош, но сейчас он показывает такое мастерство, которое ставит его на один уровень Роналду и Месси», - считает Мартино.
Напомним, что Мартино поработал с Неймаром в его первый сезон после перехода в «Барселону».