Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино уверен, что нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар не уступает Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

    «Неймар сейчас показывает превосходный уровень футбола. Его возвращение в сборную Бразилии очень пригодится команде. Не стоит забывать, что любому футболисту нужно время для того, чтобы адаптироваться в новой команде.

    Когда я тренировал Неймара, он уже был очень хорош, но сейчас он показывает такое мастерство, которое ставит его на один уровень Роналду и Месси», - считает Мартино.

    Напомним, что Мартино поработал с Неймаром в его первый сезон после перехода в «Барселону».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2015 08:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 ноября 2015, 18:56

      Я ничего не буду утверждать, поскольку играть ему и, соответственно, доказывать еще много. Но я просто оставлю это здесь:
      Статистика количества забитых голов за клубы за первые 6 сезонов (именно столько полных сезонов сыграл Неймар):
      1. Пеле - 303
      2. Пейротеу - 281
      3. Лангара - 231
      4. Г. Мюллер - 218
      5. Джимми Гривз - 215
      6. Зеелер - 205
      7. Рональдо - 194
      8. Пушкаш - 191
      9. Неймар - 190
      10. Кройф - 169
      11. Эйсебио - 146
      12. Рауль - 145
      13. Суарес - 142
      14. Уго Санчес, Кранкль - 135
      15. Вилья - 124
      ...
      Роналду - 97
      Месси - 91

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 12 ноября 2015, 19:13

      Эта информация позволяет сделать три вывода:
      1. То, что кто-то не забил дофига мячей в начале карьеры, не означает, что он станет дофига раскрутым в последующем (Роналду и Месси в пример, плюс это опровергает слов DeStar, о том, что у Неймара не может быть конкурентов...)
      2. То что, кто-то забил много в начале карьеры, не означает, что он не упустит потенциал (Рональдо в пример, которого скосили травмы в середине карьеры)
      3. Неймар многих сейчас обходит уже, но многим и уступает, но в любом случае пока он по динамике развития в числе лучших.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 12 ноября 2015, 12:42

      в фифе может быть. в жизни-не тянет на их уровень. Суарес намного лучше смотрится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:16

      а вот в фифа он как раз пока совсем не уровень даже азара)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:14

      Это будущее мирового футбола,это игрок очень даже уровня у которого есть и скорость и дриблинг и удар и пас и голевое чутье,которое позволит игроку быть лучшим в мире и затмит месси и роналду...тем более они уже не детки...так что категорически не согласен с предыдущим оратором...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11