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    Эррера: «Де Хеа настоящий гений»

    Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не скрывает своего восхищения игрой голкипера команды Давида Де Хеа.

    «Де Хеа настоящий гений, у него сумасшедший талант. Я до сих пор не встречал такого вратаря. «Манчестер Юнайтед» серьезно повезло с тем фактом, что он играет в нашем составе. Не многие в мире обладают таким талантом, и Давид – один из них. От себя скажу, что это счастье - выступать с ним в одной команде. Я рассчитываю, что это продлится еще долго», - заявил Эррера.

    Напомним, что в текущем сезоне Де Хеа провел в составе «МЮ» в Премьер-лиге восемь матчей, в которых пропустил шесть голов. В Лиге чемпионов на его счету четыре игры и пять пропущенных мячей.

    Источник: Goal.com

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    12.11.2015 07:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 ноября 2015, 11:40

      Очень рад, что он остался, но летняя эпопея про переход в сливки надоела, очень качественный кипер..!!!

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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:18

      очень согласен,изначально когда он появился на смену ван дер сара,думал днину взяли,но развился парень и считаю что они сейчас с нойером лучшие в мире...

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