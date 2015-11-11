Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гасилин: «В России не дают шансов и не верят в своих игроков»

    Нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин, выступающий на правах аренды за немецкий «Шальке», посетовал на то, что российские клубы не дают шансов молодым игрокам.

    «Два года назад говорили: «Какое поколение!». Через два года мы опять подтверждаем – отправляем немцев, голландцев домой, играем в финале. Из той сборной Германии полсостава уже в Лиге чемпионов. Та выходит в «Байере» против Неймара. Зане на чемпионате Европы забил ноль голов, но ему доверяют в «Шальке», и он топ-игрок. Сейчас уже Зане в национальную сборную Германии приглашают, и абсолютно, на мой взгляд, заслуженно.

    А у нас просто не дают шансов и не верят в своих игроков. Я просто не понимаю такую политику», - заявил Гасилин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2015 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 12 ноября 2015, 01:20

      ну так ты иди сначала покажи класс хотя бы в 1 дивизионе,ясно как божий день чтоты не конкурент халку с дзюбой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 12 ноября 2015, 00:15

      Ага, вам дай шанс, так вы такие контракты себе отгрохаете, что дешевле было бы держать с десяток халков и витселей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 11 ноября 2015, 22:37

      А ещё говорят лимит не нужен.Кстати,кому?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 20:21

      Нафига Зениту и т.п. возиться с мелкими? У Газпрома бабла дуром(кстати народного).Их игру Миллер смотрит,вы чё думаете ему было бы интересно смотреть на воспитанников(не по рангу).А так звёзды играют....как на ЧМ сидишь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 11 ноября 2015, 20:15

      Человек не понимает очевидного, когда пишет "Если он считает, что футболисты у нас ни чем не хуже, то почему их тогда в европейские клубы-то не расхватывают как пирожки?" Объясняю очевидное - при прочих равных предпочтение при введении молодого игрока в состав команды мастеров отдается:
      - гражданину ЕС;
      -знающему хотя бы английский язык;
      -физически более развитому (последний аргумент работает для чернокожих и выходцев из южных стран, где 15 летние ребята в этом плане как у нас 18 летние).
      К этим очевидным аргументам за прибавляется еще аргумент против - юные россияне в последнее время не хотят ехать в Европу, и если есть хоть малейшая возможность зацепиться в России, используют ее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Вомбат 12 ноября 2015, 06:27

      а еще у наших аппетиты по зарплате не маленькие, они видят, что в России можно получать хорошо, потому и не едут в Европу, где чтоб получать хорошо - нужно доказать, что достоин этих денег, а не просто показать российский паспорт. Вот и играют до 25 лет в дублях команды без всякой мотивации или изредка выходят на замену, а потом идут в ФНЛ, т.к. из перспективных превратились в средненьких игроков

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Коот 11 ноября 2015, 18:14

      Зачем доводить потенциально сильную молодёжь, когда можно купить какое-нибудь г... и поиметь ещё бабла с этого. Алексей, жаль, что времена Ю.А. Морозова прошли. Для всех жаль...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Shaft 11 ноября 2015, 17:23

      У нас нет системы доведения футболистов из спортшколы до команды мастеров. Ну выстрелили парни в 2006 на ЧЕ и что? Вратарь - говно, Прудников - говно, а остальные месят говно в ФНЛ и втором дивизионе.
      Та же история и с 2013 годом, она же с 2015. Они могут выстрелить только в своей возрастной. В большом футболе им делать нечего.
      Если он считает, что футболисты у нас ни чем не хуже, то почему их тогда в европейские клубы-то не расхватывают как пирожки? Это же рынок и рынок сумасшедший. Если где-то можно взять качественного игрока дешево - его возьмут. А у нас они и не качественные, и не дешевые.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Shaft 12 ноября 2015, 06:34

      увы, да. Помнится были времена, когда было очень много легионеров с составе сборной - Карпин с Мостовым, Канчельскис, Аленичев, Юран и т. д. - все они играли далеко не в последних клубах Европы, и именно играли важные роли, а не сидели. Потом был небольшой бум после Евро-2008, когда ушли играть заграницу Аршавин, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов, Жирков. А сейчас вообще никого не приглашают, те кто были - вернулись. Единственные легионеры последних лет не в счет - Черышев вырос в системе Реала, Измайлов очень давно был в Спортинге, и то с ним контракт сейчас не продлевают уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 11 ноября 2015, 17:19

      Все верно. Пусть уж у немцев зацепится или на крайняк в динамо, там ему дадут играть я думаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2015, 16:57

      РФС нужно комплектовать из родителей тех самых молодых футболистов! Да и в каждом клубе иметь свой родительский комитет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      armen10 11 ноября 2015, 16:51

      Правильно говорит!в европе стоит молодежке показать хороший результат на одном крупном турнире,всех сразу в основу клубов ставят.а у нас не так! Все только по блату и по знакомству!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > armen10 11 ноября 2015, 17:46

      а у нас не по блату а по лимиту Гасилин лучше бы помалкивал он где сейчас в Шальке в детской команде а если бы играл хотя бы как Гетце то попал бы не в Шальке а в Баварию они все ждут ужесточения лимита и тогда будут такими же как Юсупов или Рязанцев

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      armen10 > Garrincha58 11 ноября 2015, 19:29

      Ты не совсем прав.да конечно может уровень у него не для баварии,но и зенит и цска и остальные не сильнее тех же шальке вольфсбурга и остальных!!я на своем примере расскажу) я с 10 лет занимался футболом,в 17 лет нашу команду заявили впервые на чемпионат нижегородской области по мужикам,а нам все 17 -18 лет,ну мы сразу стали все проигрывать,потому что не могли бороться на равне с мужиками.от тренера стали требовать результат тренеры академии и в итоге получилось так,что в составе осталось только 2-3 игрока молодых,а остальных пригласили взрослых мужиков для получения результата.а молодняк просиживал на скамейке.в итоге никакого прогресса и в скором времени добро пожаловать в армию))поэтому и говорят что надо молодым давать шанс.и надо установить потолок зарплат для них,чтоб не росли цены и они не оыигевали и тогда норм будет все!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11