ФНЛ. «Арсенал» одержал победу над «Зенитом-2»

В заключительном матче 20-го тура ФНЛ тульский "Арсенал" со счетом 2:1 обыграл "Зенит-2". Хозяева поля в дебюте встречи открыли счет, но во втором тайме петербуржцы сумели восстановить равновесие. Тем не менее последнее слово осталось за туляками: Кантемир Берхамов точным ударом поставил победную точку в этом противостоянии.

Чемпионат России. ФНЛ. 20-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айдов, 16; 1:1 – Богаев, 63; 2:1 – Берхамов, 80.

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