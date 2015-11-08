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    ФНЛ. «Арсенал» одержал победу над «Зенитом-2»

    В заключительном матче 20-го тура ФНЛ тульский "Арсенал" со счетом 2:1 обыграл "Зенит-2". Хозяева поля в дебюте встречи открыли счет, но во втором тайме петербуржцы сумели восстановить равновесие. Тем не менее последнее слово осталось за туляками: Кантемир Берхамов точным ударом поставил победную точку в этом противостоянии.

    Чемпионат России. ФНЛ. 20-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айдов, 16; 1:1 – Богаев, 63; 2:1 – Берхамов, 80.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 20:03

      Поздравляем "Арсенал" и желаем прямого попадания в высшую лигу.

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