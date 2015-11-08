«Локомотив» – «Зенит». Онлайн-трансляция

«Локомотив» и «Зенит» разделяет в турнирной таблице всего одно очко, поэтому игра может иметь большое значение в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Оба соперника на неделе провели матчи в еврокубках и находятся в одинаковых условиях.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!