«Рома» – «Лацио». Онлайн-трансляция

Римское дерби является одним из самых непредсказуемых в Европе. Когда играют «Рома» и «Лацио», в турнирную таблицу можно не заглядывать, так как положение команд не имеет ни малейшего значения.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рома» – «Лацио». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!