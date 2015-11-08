«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

Настоящей битвой за шесть очков обещает стать встреча в Казани между «Рубином» и «Крыльями Советов», ничья вряд ли устроит соперников, которые по своему потенциалу должны претендовать на гораздо более высокие места.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!