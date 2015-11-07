Сафонов: «Шумиха вокруг игроков может не сыграть на руку «Спартаку»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча 15 тура российской Премьер-лиги между «Тереком» и «Спартаком».

«Мой прогноз (2:1). Думаю, что удача будет на стороне грозненского клуба, хотя «Спартак» сейчас сел на сбор, может что переосмыслят. Вообще вся эта шумиха вокруг игроков может не сыграть на руку москвичам. Немного странно, зачем кто-то выливает информацию для внутреннего пользования в прессу. Это может негативно сказаться на команде», – отметил Сафонов.

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