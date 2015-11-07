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    Габриэль: «Не знал, что самым принципиальным соперником «Арсенала» является «Тоттенхэм»

    Защитник «Арсенала» Габриэль Паулиста в преддверии воскресного дерби с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии признался, что когда только перешел в стан «канониров» думал, что главным принципиальным соперником команды является «Челси».

    «Люди говорят об этом очень много и мне сказали об этом, как только я перешел в клуб. Я всегда думал, что самым принципиальным соперником «Арсенала» является «Челси», но мои партнеры по команде объяснили мне, что главный соперник – «Тоттенхэм». Это делает предстоящее дерби еще сложнее», - сказал Габриэль.

    Источник: Goal.com

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    07.11.2015 15:31
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