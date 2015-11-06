Рыжиков: «Ливерпуль» – это что-то вроде Феррари»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков после очередного матча Лиги Европы сравнил «Ливерпуль» с породистым итальянским автомобилем.

«Сэйв? Ничего особенного. Я бы предпочел быть нападающим. Жалко, что проиграли – за меня сегодня болели земляки из Белгорода.

«Ливерпуль» был лучше, чем на Энфилде, а мы сыграли не так хорошо. Им удалось создать превосходство абсолютно во всем: по моментам, по технике, контролю мяча. Все же это команда другого уровня, что-то вроде Феррари.

У нас остались матчи со «Сьоном» и «Бордо», надо побеждать в обоих», – передает слова Рыжикова корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» закончился победой гостей со счетом 0:1.