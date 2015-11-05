Лига Европы. «Краснодар» обыграл ПАОК

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле переиграл греческий ПАОК. Голами в составе хозяев отметились бразильцы, нападающий Ари и полузащитник Жоазиньо. В составе греков отличился полузащитник Роберт Мак.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур

Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ари, 33; 1:1 – Жоазиньо, 67 (с пенальти); 2:1 – Мак, 90.

Краснодар: Дикань, Гранквист, Калешин (Мамаев, 69), Сигурдссон, Торбинский, Ахмедов (Газинский, 77), Лаборде (Смолов, 63), Жоаозиньо, Каборе, Петров, Ари.

ПАОК: Гликос, Р.Кошта, Малезас, Цавеллас (Кициу, 81), Скондрас, Циолис, Голаса, Мак, Сабо (Пелкас, 58), Г.Родригес, Харисис.

Предупреждения: Р.Кошта, 43; Торбинский, 62; Петров, 83; Ари, 85.