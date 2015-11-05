Гвардиола может стать главным тренером «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы.

Гвардила, который добился больших успехов с «Барселоной» и «Баварией», все еще окончательно не определился со своим будущим в немецком клубе. По многочисленным сообщениям, испанец недоволен слабой конкуренцией в Бундеслиге и может быть заинтересован в переезде в другой чемпионат.

На данный момент «Челси» занимает 15 место в чемпионате Англии и имеет 11 очков. «Бавария» находится на первом месте в чемпионате Германии с 31 очком.