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    Гвардиола может стать главным тренером «Челси»

    Лондонский «Челси» заинтересован в услугах главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы.

    Гвардила, который добился больших успехов с «Барселоной» и «Баварией», все еще окончательно не определился со своим будущим в немецком клубе. По многочисленным сообщениям, испанец недоволен слабой конкуренцией в Бундеслиге и может быть заинтересован в переезде в другой чемпионат.

    На данный момент «Челси» занимает 15 место в чемпионате Англии и имеет 11 очков. «Бавария» находится на первом месте в чемпионате Германии с 31 очком.

    Источник: The Sun

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    05.11.2015 13:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 5 ноября 2015, 19:19

      А если МОУРИН выиграет ЛЧ тогда что

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ЦСКА 2015-2016 5 ноября 2015, 19:31

      как и итальянец в 2011 пойдет в аут!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 5 ноября 2015, 17:26

      у себя во дворе я добился большого успеха у девушек будучи на порш-каене, тогда как другие парни на москвичах. Никто не сомнивается что я гонщик

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 5 ноября 2015, 14:20

      Утка. Он же с Баварией контракт продлил

      0
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      Рейтинг: +15

      Nuggi > Hiddink95 5 ноября 2015, 14:40

      Нет,дали до 30 декабря поразмышлять

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