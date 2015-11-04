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    Силва: «Матч с «Динамо» не будет решающим»

    Главный тренер "Олимпиакоса" Марку Силва не считает предстоящую встречу с загребским «Динамо» решающей для своей команды.

    «Не думаю, что этот матч будет решающим, учитывая положение команд в нашей группе. Определяющим станет поединок последнего тура. Конечно, победа повысит наши шансы на выход в плей-офф. Но это не решающий матч.

    Мы ничего не боимся, но не все зависит от нас. У нас сильный соперник. Завтра мы должны превзойти его во всех компонентах игры. Мы должны доминировать», - считает Силва.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Динамо" состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 15:32
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