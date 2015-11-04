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Погба: «Хочу вернуть былую форму»

4 ноября 2015, 09:44
4

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба после ничьей 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией» в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игра складывалась не так, как планировали футболисты туринского клуба, но команда до конца билась за победу.

«Мы хорошо действовали, оставшись в меньшинстве, но все равно хотели победить. Что касается меня лично, то хочу вернуть хорошую форму и выкладываться на 100 процентов. Таков футбол. Я усердно тружусь ради себя самого и команды. Несмотря ни на что, «Ювентус» хочет продолжать побеждать», – цитирует Погба Mediaset.

После четырех туров Лиги чемпионов «Ювентус», набрав восемь очков, занимает второе место в группе D.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Боруссия М Погба Поль
Комментарии (4)
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Nurbek Taraz
1446631391
Ты в хорошем форме А ювентус нет
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talgatnurzhanov2006
1446636704
и за него еще хотят 100 миллионов?
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