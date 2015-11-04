Погба: «Хочу вернуть былую форму»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба после ничьей 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией» в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игра складывалась не так, как планировали футболисты туринского клуба, но команда до конца билась за победу.



«Мы хорошо действовали, оставшись в меньшинстве, но все равно хотели победить. Что касается меня лично, то хочу вернуть хорошую форму и выкладываться на 100 процентов. Таков футбол. Я усердно тружусь ради себя самого и команды. Несмотря ни на что, «Ювентус» хочет продолжать побеждать», – цитирует Погба Mediaset.

После четырех туров Лиги чемпионов «Ювентус», набрав восемь очков, занимает второе место в группе D.