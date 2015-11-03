В центре Львова произошла драка между фанатами «Мальме» и «Шахтера»

Сегодня во Львове «Шахтер» встретится с «Мальме» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. В центре города произошла массовая драка между болельщиками команд.

ZAXID.NET сообщает, что шведские фанаты перед тем, как отправится на стадион, встретились в одном из пабов, расположенном в центре города. В это время туда же подошли украинские болельщики, после чего и произошел конфликт.

В ходе потасовки фанаты поломали мебель в пабе, а один из них пытался разбить окно стулом. Затем украинские болельщики заведение покинули, а вместо них туда прибыл наряд милиции, который окружил шведов и задержал одного человека.

Фанатов «Мальме», большинство из которых находится в состоянии алкогольного опьянения, решено доставить в отель, где они поселились. Милиция проконтролирует их посадку в автобус, который доставит болельщиков на «Арену Львов».

Согласно предварительной информации, за врачебной помощью обратился только один шведский болельщик.