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    Виллаш-Боаш: «Халк готов играть, Гарай – нет»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона» рассказал о состоянии некоторых игроков и турнирных перспективах команды.

    «Халк готов играть, а вот Эсекьель Гарай - нет. У нас хорошее положение в группе, но мы хотим как можно раньше выйти в плей-офф. В случае ничьей мы практически обеспечим себе проход в следующую стадию», - говорит Виллаш-Боаш.

    Также португалец поделился своим мнением о сопернике.

    "Лион" будет давить - французам терять нечего. Наш соперник здорово играет у себя в чемпионате, чего не скажешь о нас. Но мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Думаем, наши результаты в этом турнире скажутся на игре "Лиона". Французским клубам непросто выступать на международной арене. Наверное, отчасти из-за молодости своих игроков. Но было бы здорово увидеть "ПСЖ" и другие французские клубы на поздних стадиях еврокубковых турниров».

    Напомним, в первом матче этих соперников, который состоялся в рамках третьего тура ЛЧ, «Зенит» одержал победу со счетом 3:1.

    Игра «Лион» - «Зенит» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:18

      "Зениту"-попеды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:16

      Гараю здоровья!

      0
      Ответить
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