Луческу: «Иллюзий по матчам с «Реалом» и «ПСЖ» мы не испытываем»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями перед матчем с «Мальме» в Лиге чемпионов, который состоится во вторник на «Львов Арене».

«В чемпионате Швеции «Мальме» не попал в зону Лиги Европы. А матч с нами будет для них важнейшим! Наверное, он стоит целого чемпионата. Если они пройдут нас, то смогут дальше выступать в этом сезоне в еврокубках. Я наблюдал за составом соперника в минувших встречах: в нем не всегда были футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов. Ожидаю, что завтра сыграет лучший состав «Мальме». Естественно, мы попытаемся взять реванш за поражение в Швеции. А наш соперник благодаря тому результату будет надеяться на то, что он все же пройдет дальше из группы. Испытывать иллюзии по двум топовым командам этого квартета – «Реалу» и ПСЖ – не стоит. Вспомните, как мы проиграли эти матчи», – заявил Луческу.