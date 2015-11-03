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    Луческу: «Иллюзий по матчам с «Реалом» и «ПСЖ» мы не испытываем»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями перед матчем с «Мальме» в Лиге чемпионов, который состоится во вторник на «Львов Арене».

    «В чемпионате Швеции «Мальме» не попал в зону Лиги Европы. А матч с нами будет для них важнейшим! Наверное, он стоит целого чемпионата. Если они пройдут нас, то смогут дальше выступать в этом сезоне в еврокубках. Я наблюдал за составом соперника в минувших встречах: в нем не всегда были футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов. Ожидаю, что завтра сыграет лучший состав «Мальме». Естественно, мы попытаемся взять реванш за поражение в Швеции. А наш соперник благодаря тому результату будет надеяться на то, что он все же пройдет дальше из группы. Испытывать иллюзии по двум топовым командам этого квартета – «Реалу» и ПСЖ – не стоит. Вспомните, как мы проиграли эти матчи», - заявил Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    03.11.2015 09:55
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