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    Фабрегас возглавил восстание против Моуринью

    Между игроками «Челси» и главным тренером команды Жозе Моуринью возник конфликт, причина которого – увольнение из клуба врача команды Евы Карнейро и физиотерапевта Джона Ферна.

    По сведениям источника thesecretfootballer.com в «Челси», футболисты очень недовольны тем, что Моуринью позволил себе критику в адрес Карнейро и Ферна и выгнал их из клуба. Команда считает, что сотрудники медицинской службы хорошо делали свою работу. Кроме того, игроки высказали свое видение ситуации напрямую португальскому специалисту и попросили вернуть Карнейро и Ферна. Это «мини-восстание» возглавил полузащитник команды Сеск Фабрегас.

    Отмечается, что владелец клуба Роман Абрамович пока действительно не принял решение о дальнейшей судьбе главного тренера. Несмотря на то, что российский бизнесмен имеет большие возможности, он не хочет нарушать правила финансового fair play в то время, как неустойка Моуринью составляет 30 миллионов фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 09:39
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +24

      ARAX 8 ноября 2015, 08:13

      Ну что сезон на смарку, бывает... А бунтари если сплавить хотят проигрывая, то не думаю, что Абрамчик будет рад убыткам... Как бы сами по ушам не получили...

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      Рейтинг: +10

      alvigo 6 ноября 2015, 16:18

      Объективно... 10 лет до Жоры чемпионства небыло... Это как дай двум поварам набор из одинаковых продуктов. Один приготовит похлебку,а второй деликатес... А "звезды"... Их создают как раз тренеры...

      0
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      Рейтинг: +18

      robik 3 ноября 2015, 23:07

      Не очень популярная тема, но Моур - мутный по энергетике человек, генератор негатива...

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      Рейтинг: +93

      Deuced 3 ноября 2015, 19:47

      взяли нахлебника на свою голову- моуриньо себя ведет как Капелло, только тому уже нечего терять, а португашке еще тренировать и тренировать в силу возраста

      -1
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      Рейтинг: +12

      мазила99 3 ноября 2015, 18:36

      ну что же пришло время побывать в яме и самому Жозе...не такие падали и не с таких высот...

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 ноября 2015, 17:53

      Может быть Маур и выглядит клоуном сейчас, но в его защиту говорят многие факторы: 1.Самая длинная серия домашних матчей без поражений (9 лет, 151 игра). 2. Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов с разными командами (два кубка). 3. Самый молодой тренер, достигший 100 матчей в Лиге Чемпионов (49 лет и 12 дней). 4. Наибольшее количество очков в английской Премьер-лиге за сезон (95). 5. Самая длинная домашняя серия без поражений в Премьер лиге (77 матчей).
      Кроме того Маур 5-й в рейтинге самых успешных тренеров по кол-ву трофеев, уже сейчас он оставил позади Хитцфельда, Анчелотти, Гвардиолу, Липпи и др.
      Не защищаю его, просто констатация фактов, как и тот факт, что сейчас он сдулся или ему просто необходим очередной новый вызов, жизнь покажет...

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Томь вперёд 3 ноября 2015, 19:10

      Да перестань ты задницу рвать за этого вампира. Он реально, как вампир вывасывает с футболистов все силы, выжимает максимум, а потом команда просто не может реабилитироваться и обессиленная в физическом и особенно в моральном плане, начинает сдавать. И как человек, Маур- полное гов_о!

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      Рейтинг: +24

      ARAX > Антибиотик 8 ноября 2015, 08:16

      А Венгер адекватный что ли??? Сколько лет пытается опять новый Арсенал слепить...Только что то не то он лепит....

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      Рейтинг: -130

      калач > Томь вперёд 8 ноября 2015, 15:04

      хоть один требл у этого физрука есть?

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Антибиотик 9 ноября 2015, 22:38

      Вы видимо не до конца прочитали мой комментарий: "Не защищаю его, просто констатация фактов, как и тот факт, что сейчас он сдулся". Кстати, с последним твоим утверждением полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > калач 9 ноября 2015, 22:47

      Пожалуйста: 1. Сезон 2002-2003 Порту Чемпионат, Кубок Португалии, Кубок УЕФА. 2. Сезон 2009-2010 Интер Чемпионат, Кубок Италии, Лига Чемпионов.

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      Рейтинг: +653

      MichelWB 3 ноября 2015, 16:06

      Ромке братву надо подтянуть, те и разрулят непонятки.

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      Рейтинг: +421

      LMI 3 ноября 2015, 15:48

      Ясно одно - там сейчас действительно раздрай определенный наблюдается. И виноват в нем на все 100% МаурО. Но это их проблемы

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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 3 ноября 2015, 15:12

      Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что у него отличные взаимоотношения с Жозе Моуринью. «Я хотел бы прояснить, что, вопреки нескольким слухам на некоторых сайтах, я чрезвычайно счастлив в «Челси» и у меня замечательные отношения с менеджером. Кто-то извне пытается дестабилизировать этот клуб, но я твердо верю, что мы это преодолеем и у нас снова все будет хорошо».

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > talgatnurzhanov2006 7 ноября 2015, 16:30

      Для Сеска не существует понятия - отвечаю за слова...
      Так что верить его комментам это себя не уважать, для него бабло на первом месте ну а после уже футбол...

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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 3 ноября 2015, 14:08

      Так и опускаются на дно тренеры.. А вообще,дай Мауру какой-нибудь Норвич,он до 4 лиги докатится с ним.. потому что он со звёдными коллективами только и мог.. да и с челси даже не смог.. скатился на дно своей карьеры.. на старость бабок поднял и сдулся.. это не тренер.. это клоун..

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Fc_Baikal 3 ноября 2015, 18:41

      Только со звездными коллективами? Порту? Интер кстати тоже не самый звездный коллектив был, когда ЛЧ и Скудетто брал....

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