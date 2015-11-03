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    Орлов: «На «Матч ТВ» все нравится – оборудование, профессионалы, девушки»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов пока не знает, будет ли он работать на поединках «Зенита».

    «Конечно, я подписал контракт с «Матч ТВ» и работаю там с 16 октября. Смотрю канал с самого открытия – мне все нравится. Современное оборудование, лучшие профессионалы, девушки красивые, что очень важно.

    Буду ли я комментировать все матчи «Зенита»? Не знаю. Как решат. Вообще, у нас предполагается совместная работа в парах и даже в тройках. Но об этом уже пусть говорит руководство», - заявил Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2015 08:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 ноября 2015, 13:04

      Заценил красивых девушек-значит все остальное так себе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 3 ноября 2015, 13:02

      Скоро все красивые девушки уйдут ... в декрет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12464

      Вомбат 3 ноября 2015, 12:26

      А что? А вдруг!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 3 ноября 2015, 10:16

      маразм крепчает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 10:14

      девушки красивые, что очень важно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 ноября 2015, 10:03

      И его туда позвали?мало ему нтв?

      0
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      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 3 ноября 2015, 09:01

      ну всё - конец каналу

      1
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