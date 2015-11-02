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    «Зенит» намерен подписать нападающего «Валенсии»

    Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо попал в сферу интересов «Зенита».

    Сообщается, что сам Негредо был бы не прочь сменить место работы, поскольку в нынешнем клубе он не получает достаточного количества игровой практики. В трансефре игрока заинтересованы также «Марсель» и несколько клубов АПЛ.

    По информации Transfermarkt, стоимость Негредо составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры нападающий выходил на поле в составе «Валенсии» пять раз и отметился одним забитым мячом.

    Источник: Спорт FM

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    02.11.2015 23:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 3 ноября 2015, 12:00

      боже пожалуйста не надо. это бревно и 1 млн не стоит.

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 3 ноября 2015, 01:05

      Какие же бестолковые трансы у зенита.Вот сколько лет восторгаюсь трансами цска.возьмут какого-нибудь не распиареного паренька и продают в европу за пару десятков лямов.следующим таким станет марио фернандес.я вот уверен.помимо всего прочего они хороший футбол показывают ,а не просто на банке за ухом чешут.

      3
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Essence 3 ноября 2015, 03:16

      Первый дельный пост от фаната Зенита..

      -1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Essence 3 ноября 2015, 12:26

      И что же твой ЦСКА показывает в евро кубках?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > SAPOG 4 ноября 2015, 00:43

      Стоял, причем хорошо стоял: Марио и Смольников одинаковы по уровню; к тому же Фернандес на три-четыре года младше,

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > plusnindimon 4 ноября 2015, 00:45

      Вы...бывает МанСити. Зениту такое и не снилось. А тоже вроде голубые, как и МС, вроде все голубые теперь на более высокий уровень подлетают :).

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Майор Дзагоев 10 ноября 2015, 13:07

      Даун ты, Зенит и Баварию и МЮ обыгрывал!

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