Роналду: «Я могу уйти из «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мадридского клуба.

«Могу ли я уйти из «Реала»? Почему нет? Сейчас я играю в Мадриде, но в футболе никогда не знаешь, что может произойти. Нужно делать то, что делает тебя счастливым. Никто не знает, что случится завтра», – говорит Роналду.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что протугалец может покинуть «Реал» летом 2016 года. В услугах игрока заинтересован «ПСЖ». Согласно Transfermarkt, стоимость Роналду составляет 120 миллионов евро.