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РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Динамо» и вышел на второе место

2 ноября 2015, 21:24
48

В матче 14-го тура РФПЛ «Ростов» одолел «Динамо» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы «Ростов» поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Баштуш, 54.

Ростов: Джанаев, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Терентьев, 55), Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Байрамян, 76), Бухаров (Азмун, 75).

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков (Живоглядов, 71), Морозов, Денисов, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

Предупреждения: Дьяков, 5; Калачев, 33; Калачев, 60; Байрамян, 81; Джанаев, 87; Ионов, 90.

Удаление: Калачев, 60.

Судья: Игорь Низовцев.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (48)
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sergey_andreich
1446488719
Антифутбол от бердыева в полной красе
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imordovcev
1446489296
Последний раз так радовался когда моя жена ответила "Да",будучи моей девушкой!!!вперед Ростов!
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Ильин
1446489517
Нам не платют, а мы крепчаем! Ростов, БРАВО!!!
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B_A_IV
1446489783
С Победой Ростов!!!! очень порадовали!
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Sanek999
1446489827
С победой Ростов! Порадовали! Бердыев респект и уважуха!!!
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ManUtd-Volgograd
1446489843
Бердыев лучший тренер в России!!!
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Сармат Ростов
1446490884
Это ХАРАКТЕР. Настоящие мужики!!! А тренер просто чудеса творит!!! Мои поздравления всем болельщикам Ростова!!!
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Sergh4
1446492452
Красавчики Ростов! Бердыеву низкий поклон!!!! Мо - ло - дцы!!!!
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BorisoW
1446494244
Чудо Бердыев сделал,но..........Не спотыкались бы Спам,Зеня,Локо,Краснодар,Рубин
,Динамики и нет никакого чуда,всё удачно сложилось ничего больше.Сейчас у Ростова праздник,только уверен не надолго всё это.А так поздравления казачкам.
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slavа0508
1446496277
Бердыев тренер с большой буквы,поднять Ростов на второе место с его финансовыми проблемами это дорогого стоит,А то некоторые говорят ну дайте Аленичеву 2-3 года поработать и придёт результат а может и не придёт,,,А у настоящего тренера результат уже проевляется в первый год работы,,,
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