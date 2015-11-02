РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Динамо» и вышел на второе место

В матче 14-го тура РФПЛ «Ростов» одолел «Динамо» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы «Ростов» поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Баштуш, 54.

Ростов: Джанаев, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Терентьев, 55), Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Байрамян, 76), Бухаров (Азмун, 75).

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков (Живоглядов, 71), Морозов, Денисов, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

Предупреждения: Дьяков, 5; Калачев, 33; Калачев, 60; Байрамян, 81; Джанаев, 87; Ионов, 90.

Удаление: Калачев, 60.

Судья: Игорь Низовцев.

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