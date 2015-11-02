Ван Гаал: «У меня были предложения из России»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на вопросы журналистов накануне поединка четвертого тура Лиги чемпионов против ЦСКА. Наставник рассказал о проблемах своей команды.

«Сейчас у нас нет времени на тренировки – одни игры. Нет возможности что-то наиграть. Мы пытаемся восстановиться и наконец начать забивать, главное – это создавать моменты и реализовывать их. В игре против «Миддлсбро» моменты были, но мы ими не воспользовались, а вот в матче с «Кристал Пэлас» моментов было мало. Постараемся поправить ситуацию», – говорит ван Гаал.

По словам голландца, у него были предложения работы из России.

«Предложения у меня имелись. Но я не хотел бы называть конкретные клубы и имена. Эта информация должна быть закрытой. Повторюсь, предложения были, но они были в неподходящий момент. Я всегда выбирал в карьере то, что мне нужно. И сейчас время для АПЛ».

Ван Гаал считает себя слишком старым, чтобы учить новый язык.

«Я работал во многих лигах, соприкасался с разными культурами. Я тренер, который в своей работе предпочитает много общаться – с игроками, персоналом. Чтобы выступать в России, надо учить новый язык. Но я считаю, что я сейчас слишком стар для этого».

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.