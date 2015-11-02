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    Венгера устроит ничья в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что будет доволен одному очку в матче с «Баварией», который состоится в рамках Лиги чемпионов в среду.

    «Сегодня я бы согласился на ничью в матче с «Баварией», но у них очень большой атакующий потенциал. Мы должны обеспечить давление на соперника и попытаться забить гол. Если мы будем ставить перед собой цель только защищаться, то это не принесет нам успеха.

    Моя команда выступает стабильно. Если вы посмотрите результаты с 1 января, то увидите, что «Арсенал» набрал больше очков, чем кто-либо другой», - заявил Венгер.

    Напомним, в первый поединок между командами завершился в пользу «Арсенала» - 2:0.

    Источник: Goal.com

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    02.11.2015 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 2 ноября 2015, 16:33

      Удачи канониры

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