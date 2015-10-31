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    Рязанцев: «Пытался объяснить судье, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время»

    Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев после завершения матча с "Мордовией" (0:0) поделился мнением о прошедшей игре.

    - «Мордовия» приехала играть в антифутбол?

    - С «Зенитом» сложно играть в открытый футбол. Тактика «Мордовии» была предсказуема. Можно сослаться только на то, что нам не удалось реализовать огромное количество моментов.

    - После свистка «Зенит» предъявлял претензии судье.

    - Лично я подошел и пытался до него достучаться о том, что вратарь «Мордовии» с 20-й минуты тянет время. Сказал ему, что если бы он предупредил его в первом тайме, эта карточка могла бы стать для него красной.

    Все же игра для зрителей. Понятно, что они в гостях и их устраивает результат, но нельзя же способствовать затяжке времени. Паузы не на руку ни нам, ни зрителям.

    - Вас беспокоит, что зрителей все меньше?

    - Меня это всегда расстраивает. Думаю, надо поднять результативность и положение в таблице, и зритель вернется.

    Источник: Sports.ru

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    31.10.2015 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 14:38

      Слова иди-ота.Целых 70 минут тянул,надо же такое брякнуть.

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