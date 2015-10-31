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    Моуринью: «Приду домой и попробую посмотреть регби»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что он собирается делать после матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

    «Пойду домой, а там меня встретят грустные родные. Попробую посмотреть регби и немного отвлечься. Потом начну подготовку к утренней тренировке. Пора готовиться к матчу в среду», - говорит Моуринью.

    На вопрос, касающийся общения с судьями, португалец отвечать не стал.

    «Не буду отвечать, потому что наказан FA. Когда я пытался поговорить с резервным судьей, он сказал, чтобы я замолчал, пригрозив удалением».

    Источник: BBC

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    31.10.2015 19:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 31 октября 2015, 19:09

      Когда же Абрамович выгонит этого хама?!

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      Рейтинг: +11

      VITAL 61 > edw7777 31 октября 2015, 21:12

      Думаю в ближайшие сутки !

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