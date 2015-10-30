«Реал» может вернуть Моуринью

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что минувшим летом клуб пытался вернуть Жозе Моуринью, который ранее работал с мадридцами, а сейчас возглавляет «Челси».

«Думаю, Перес будет не против снова пригласить Моуринью, если тот покинет «Челси». Летом «Реал» уже пытался его вернуть, но не получилось. Кроме того, Перес приглашал Йоахима Лева, Юргена Клоппа, а уже потом – Рафаэля Бенитеса. Если у Бенитеса ничего не выйдет, а Моуринью покинет «Челси», то португальца пригласят в Мадрид», – говорит Кальдерон.