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«Реал» может вернуть Моуринью

30 октября 2015, 23:15
3

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что минувшим летом клуб пытался вернуть Жозе Моуринью, который ранее работал с мадридцами, а сейчас возглавляет «Челси».

«Думаю, Перес будет не против снова пригласить Моуринью, если тот покинет «Челси». Летом «Реал» уже пытался его вернуть, но не получилось. Кроме того, Перес приглашал Йоахима Лева, Юргена Клоппа, а уже потом – Рафаэля Бенитеса. Если у Бенитеса ничего не выйдет, а Моуринью покинет «Челси», то португальца пригласят в Мадрид», – говорит Кальдерон.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Реал Челси Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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МитиС
1446236654
Мда...
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Reaktiv_05
1446272586
Реал это королевский клуб он умеет только на контроатаках играть а моур все на обороне, перес вредли вернет его он уже недавно сказал что ему обратной дороги нет
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hellkid
1446448847
бред...Давно пора понять, что Маур как тренер сдулся. Середняки - это его максимум сейчас.
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