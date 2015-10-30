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  • Президент ФНЛ: «К ликвидации ПФЛ отношусь отрицательно, категорически против»

Президент ФНЛ: «К ликвидации ПФЛ отношусь отрицательно, категорически против»

30 октября 2015, 22:20

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал возможную ликвидацию ПФЛ. Напомним, такое предложение является частью доклада, который должен быть представлен на заседании совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

«Мне сложно комментировать то, чего не обсуждает ни Премьер-лига, ни ФНЛ. Можно комментировать это в том же контексте, что и раздающиеся на протяжении 20 лет идеи по разделению первого дивизиона на зоны. К ликвидации ПФЛ отношусь отрицательно, категорически против. Это именно тот фундамент профессионального футбола, который нужно холить и лелеять, всячески поддерживать, а не обещать лиге реформы. Разговоры о том, что у нас огромное количество профессиональных клубов, достаточно своеобразны. Вопрос не в форме клуба, а в статусе футболистов. Необходимо делать все, чтобы ПФЛ становилась мощнее», – говорит Ефремов.

По мнению главы ФНЛ, проблемы ПФЛ вызваны не форматом турнира, а экономической ситуацией в стране.

«Те проблемы, которые появляются там, могут перейти и на другие лиги. Проблема не в сути ПФЛ, а в географии страны, логистике и неком негативе вокруг футбола, который на него обрушился с разных сторон в последние годы. Исчезают клубы с именами, историей. Огромное число клубов второго дивизиона прекратили существование, и нет в этом прямой вины руководства лиги, российского футбола в целом. Причина, на мой взгляд, банальна — экономическая ситуация. От социалистической экономики мы ушли, а к капиталистической не пришли».

Источник: «Советский спорт»
ПФЛ
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