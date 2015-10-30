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    Калиниченко получил тренерскую лицензию

    Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко получил тренерскую лицензию «А».

    Помимо Калиниченко диплом УЕФА получили Максим Шацких, Владимир Езерский, Сергей Нагорняк и Александр Мелащенко.

    Нынешние игроки "Шахтера" Вячеслав Шевчук, Дарио Срна дипломов пока не получили по причине занятости в официальных матчах. Когда-то игравший за "горняков" Анатолий Тимощук сдаст экзамен, когда прибудет в расположение сборной на матчи плей-офф квалификации Евро-2016 со сборной Словении.

    Источник: Matchday.ua

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    30.10.2015 18:28
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