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    «Болонья» назначила Донадони главным тренером

    Итальянский специалист Роберто Донадони назначен главным тренером «Болоньи». Сегодня клуб уволил Делио Росси из-за неудовлетворительных результатов – команда в десяти матчах Серии А набрала шесть очков.

    Контракт с новым тренером рассчитан до 30 июня 2017 года. Завтра Донадони проведет первую тренировку с «Болоньей».

    Напомним, Донадони ранее работал главным тренером сборной Италии и вывел команду в четвертьфинал Евро-2008. После этого работал с «Наполи», «Кальяри» и «Пармой», из которой ушел в результате банкротства клуба.

    Источник: ФК «Болонья»

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    28.10.2015 23:58
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