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    Кубок Германии. «Боруссия» Д забила семь мячей, «Байер» отгрузил шесть

    В Германии завершились еще три матча национального Кубка. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Падеборн" со счетом 7:1, "Байер" забил шесть "сухих" мячей в ворота "Виктории", а "Аугсбург" обыграл на выезде "Фрайбург" - 3:0.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Боруссия Д – Падерборн – 7:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Лакич, 21; 1:1 – Рамос, 25; 2:1 – Кастро, 30; 3:1 – Кагава, 43; 4:1 – Гюндоган, 55; 5:1 – Кастро, 58; 6:1 – Пищек, 87; 7:1 – Мхитарян, 89.

    Виктория – Байер – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Брандт, 15; 0:2 – Бельараби, 35; 0:3 – Эрнандес, 38; 0:4 – Эрнандес, 55; 0:5 – Кисслинг, 80; 0:6 – Юрченко, 83.

    Фрайбург – Аугсбург – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дон Вон, 12; 0:2 – Эссвайн, 25; 0:3 – Каюби, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 28 октября 2015, 23:40

      Дима1960
      Да,Байер-Зенит в прошлом или позапрошлом году это нельзя забыть.

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      Рейтинг: +119

      nitto 28 октября 2015, 23:08

      Сленг у новостьников бомбардира прекрасный...отгрузил, как звучит, видимо приятно чьим-то ушам.

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