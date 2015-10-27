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    Ребров: «Челси» наверстает упущенное»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров видит шаги по улучшению игры и турнирного положения «Челси» в английской Премьер-лиги.

    «Результаты «Челси» зашли слишком далеко даже с учетом всей непредсказуемости Премьер-лиги. Но это не единственный пример того, как клуб из первой пятерки неудачно стартовал в следующем сезоне. Впрочем, в составе «пенсионеров» выступает достаточное количество высококлассных игроков, способных перевернуть ход любого турнира. Последний поединок с «Вест Хэмом» это подтвердил.

    Виллиана лично я, например, считаю лучшим на данный момент футболистом английского чемпионата. Мне кажется, что синие наверстают упущенное. Просто в начале сезона они потеряли уверенность в своих силах, которую в футболе очень тяжело вернуть назад», - заявил Ребров.

    Напомним, «Динамо» предстоит провести с «Челси» выездной матч в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в среду, 4 ноября.

    Источник: iSport.ua

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    27.10.2015 06:34
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