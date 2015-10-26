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    Сборная Хорватии назвала состав на товарищескую игру с Россией

    Обнародованы имена футболистов сборной Хорватии, которые смогут принять участие в товарищеской встрече против национальной команды России.

    Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Иван Варгич ("Риека"), Ловре Калинич ("Хайдук").

    Защитники: Дарио Срна ("Шахтeр"), Шиме Врсалько ("Сассуоло"), Йосип Пиварич ("Динамо" Загреб), Даниэль Праньич ("Панатинаикос"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Марко Лешкович ("Риека"), Горан Милович ("Хайдук").

    Полузащитники: Домагой Вида ("Динамо" Киев), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марсело Брозович ("Интер"), Домагой Антолич ("Динамо" Загреб).

    Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Ивица Олич ("Гамбург"), Марио Манджукич ("Ювентус"), Никола Калинич ("Фиорентина"), Андрей Крамарич ("Лестер Сити").

    Напомним, что матч Россия – Хорватия состоится в Краснодаре 17 ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 23:20
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