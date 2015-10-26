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    • Глава Азиатской конфедерации футбола примет участие в выборах президента ФИФА

    Глава Азиатской конфедерации футбола примет участие в выборах президента ФИФА

    Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халива, который является главой Азиатской конфедерации футбола, подал официальную заявку на пост президента ФИФА. Он должен будет составить конкуренцию главе УЕФА Мишелю Платини, бывшему игроку сборной Франции Давиду Жинола, бывшему футболисту сборной Бразилии Зико, бывшему капитану и главному тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне, экс-главе Корейской футбольной ассоциации Чон Мон Чжуну, президенту Футбольной ассоциации Либерии Мусе Билити, экс-игроку сборной Нигерии Сегуну Одегамби, а также нигерийскому бизнесмену Орджи Узор Калу. Стоит отметить, что срок подачи заявки на участие в выборах истекает 26 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 08:07
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