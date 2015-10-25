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    ФНЛ. «Томь» одержала домашнюю победу над «Балтикой»

    Футболисты "Томи" оказались сильнее калининградской "Балтики" в 18-м туре ФНЛ. Команда из Калининграда открыла счет в конце первого тайма: на 42-й минуте отличился Артем Сердюк. Сравнять счет томская команда сумела на 65-й минуте, когда отличился Сергей Кузнецов, а победный мяч четыре минуты спустя забил Кирилл Погребняк.

    Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

    Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 2:1 (0:1)
    Голы: 0:1 - Сердюк, 42; 1:1 - Кузнецов, 65; 1:2 - Погребняк, 69.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 13:58
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