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    • Молодежное первенство. «Терек» добыл три очка в матче с ЦСКА

    Молодежное первенство. «Терек» добыл три очка в матче с ЦСКА

    Грозненский «Терек» на своем поле переиграл ЦСКА в рамках матча 13-го тура молодежного первенства России. Хозяевам три очка позволили покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. «Динамо» отправило в ворота «Спартака» три безответных мяча.

    Первенство России среди молодежных команд. 13-й тур

    Динамо (мол.) (Москва) – Спартак (мол.) (Москва) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обольский, 25 (с пенальти). 2:0 – Могулкин, 70. 3:0 – Терехов, 90.

    Терек (мол.) (Грозный) – ЦСКА (мол.) (Москва) – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Кадыров, 27. 1:1 – Кадыров, 36 (с пенальти). 2:1 – Мальсагов, 41. 3:1 – Мальсагов, 81 – 3:2 – Жамалетдинов, 90 (с пенальти).

    Краснодар (мол.) – Рубин (мол.) (Казань) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каусаров, 45. 0:2 – Бибилов, 62. 1:2 – Васенин, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 15:28
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