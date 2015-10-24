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    Алексей Миранчук заинтересовал скаутов французских и испанских клубов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал скаутов европейских клубов. На игре «железнодорожников» против «Спартака» присутствовали представители французских и испанских клубов.

    Интерес к игроку в Европе возник после того, как международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов Восточной Европы в возрасте до 23 лет, в который попал и Миранчук.

    Встреча против «Спартака» была не первой, на которую приезжают иностранные скауты. Они также наблюдали за игрой хавбека на матче группового раунда Лиги Европы «Локомотив»–«Скендербеу», в котором Миранчук вышел на поле во втором тайме.

    Источник: Известия

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    24.10.2015 10:05
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