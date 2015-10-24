Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Судьям РФПЛ начали платить

    Началось погашение задолженностей перед судьями и инспекторами, работавшими на матчах РФПЛ. Об этом сообщил член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко.

    «Эта ситуация изменилась: начали выплачивать. Если честно, за какое время уже выплатили, я не подсчитываю. Выплаты идут, и я не сомневаюсь, что все будет нормально», - заверил Бутенко.

    Ранее появлялась информация о том, что в нынешнем сезоне судьи еще не получали своих гонораров за матчи.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Panda19 24 октября 2015, 13:19

      А они то думали.дали свисток, а дальше крутись как хочешь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 10:42

      Наконец-то. Теперь часть матчей будет судиться честно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11