Судьям РФПЛ начали платить

Началось погашение задолженностей перед судьями и инспекторами, работавшими на матчах РФПЛ. Об этом сообщил член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Эта ситуация изменилась: начали выплачивать. Если честно, за какое время уже выплатили, я не подсчитываю. Выплаты идут, и я не сомневаюсь, что все будет нормально», - заверил Бутенко.

Ранее появлялась информация о том, что в нынешнем сезоне судьи еще не получали своих гонораров за матчи.