Колосков: «Шансов у Шампаня, естественно, нет»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков оценил шансы экс-заместителя генерального секретаря ФИФА Жерома Шампаня на победу в выборах главы организации.

«Вряд ли кто-то из европейских ассоциаций будет за него голосовать. Европа – за Мишеля Платини, поэтому говорить, что Шампань – вторая кандидатура от Европы, совершенно неправильно. В свое время он курировал национальные ассоциации, возглавлял соответствующий департамент. Возможно, его поддержит кто-то из Африки... Сложно угадать. Шансов у Шампаня, естественно, нет никаких. Он непосредственного отношения к футболу раньше не имел. Шампань – дипломат, поэтому Блаттер и взял его на работу.

Я возглавлял комитет национальных ассоциаций, поэтому с Шампанем мы тесно сотрудничали. Это умный человек, с хорошей речью. Если я не ошибаюсь, он говорит на многих языках. Но, что называется, не орел. Повторюсь – никаких шансов у него нет. Он привык к вниманию, а тут он оказался за бортом. Если он будет участвовать в выборах, его вспомнят. На мой взгляд, его стратегия – получить какие– то дивиденды в будущем», – заявил Колосков.

Напомним, что Блаттер был недавно отстранен на 90 дней по подозрению в незаконной передаче 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Он возглавлял ФИФА с 1998 года. Срок подачи заявки на участие в выборах истекает 26 октября.

Известно, что конкурентами Шампаня будут Платини, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и экс-игрок сборной Тринидада и Тобаго Давид Нахид.