Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рэмзи не сможет играть за «Арсенал» до перерыва на матчи сборных

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о наиболее вероятных сроках возвращения своих игроков после травм. Аарон Рэмзи, получивший повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии", скорее всего выбыл из строя минимум на три недели.

    «Рэмзи ждет обследование сегодня, но по нему уже все понятно. Похоже на то, что он не сможет играть до следующего перерыва на матчи сборных в ноябре (9-17 число). Факт, того что он играл за Уэльс в матче против Андорры стоил травмы ему и Бэйлу.

    Оспина? Он не сможет принять участие в следующей игре. И вполне возможно, что также не будет доступен до ноябрьского перерыва на игры национальных команд.

    Уилшир, Росицки и Уэлбек? Их появление можно ждать только после нового года», - сообщил француз.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11