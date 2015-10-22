Вернблум: «Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По мнению игрока, армейцы сыграли неплохо и могут быть довольны результатом.

- Для нас это хороший результат, мы неплохо сыграли, - приводит слова шведского хавбека корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник. - Что насчет незабитого пенальти, то мне все равно. Главное, что мы смогли забить с добивания. У нас было много хороших моментов, но реализовать их мы не смогли.

- Кто будет бить пенальти в следующий раз? Может, Акинфеев?

- У нас осталось 4-5 игроков, не бивших пенальти, включая меня, так что все возможно.

- Сегодня был вывешен большой баннер «экзорцист». Вам удалось изгнать «красных дьяволов»?

- Нет, не думаю, что нам это удалось. Я не совсем удовлетворен тем футболом, что мы показали.

- Кто больше всего запомнился из «МЮ»?

- Пожалуй, никто. Против нас играло 11 отличных игроков, которые сильны и как команда, которую я считаю одной из лучших в мире.