Вернблум: «Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев»

так ерём хорошо пробил то возможно по силе не очень...но по точности в угол мяч пошёл, нельзя забывать что он с травмой уже пару месяцев играет и ему нужна операция ....... вообще у Романа поставленный удар низом что для пенальти вполне подходит...другое дело что он за матч пробегает по 12 км и это для пенальтиста не лучшее....ведь пробить надо сильно и точно,
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По мнению игрока, армейцы сыграли неплохо и могут быть довольны результатом.
- Для нас это хороший результат, мы неплохо сыграли, - приводит слова шведского хавбека корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник. - Что насчет незабитого пенальти, то мне все равно. Главное, что мы смогли забить с добивания. У нас было много хороших моментов, но реализовать их мы не смогли.
- Кто будет бить пенальти в следующий раз? Может, Акинфеев?
- У нас осталось 4-5 игроков, не бивших пенальти, включая меня, так что все возможно.
- Сегодня был вывешен большой баннер «экзорцист». Вам удалось изгнать «красных дьяволов»?
- Нет, не думаю, что нам это удалось. Я не совсем удовлетворен тем футболом, что мы показали.
- Кто больше всего запомнился из «МЮ»?
- Пожалуй, никто. Против нас играло 11 отличных игроков, которые сильны и как команда, которую я считаю одной из лучших в мире.