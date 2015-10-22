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    Вернблум: «Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По мнению игрока, армейцы сыграли неплохо и могут быть довольны результатом.

    - Для нас это хороший результат, мы неплохо сыграли, - приводит слова шведского хавбека корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник. - Что насчет незабитого пенальти, то мне все равно. Главное, что мы смогли забить с добивания. У нас было много хороших моментов, но реализовать их мы не смогли.

    - Кто будет бить пенальти в следующий раз? Может, Акинфеев?

    - У нас осталось 4-5 игроков, не бивших пенальти, включая меня, так что все возможно.

    - Сегодня был вывешен большой баннер «экзорцист». Вам удалось изгнать «красных дьяволов»?

    - Нет, не думаю, что нам это удалось. Я не совсем удовлетворен тем футболом, что мы показали.

    - Кто больше всего запомнился из «МЮ»?

    - Пожалуй, никто. Против нас играло 11 отличных игроков, которые сильны и как команда, которую я считаю одной из лучших в мире.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 октября 2015, 04:16

      так ерём хорошо пробил то возможно по силе не очень...но по точности в угол мяч пошёл, нельзя забывать что он с травмой уже пару месяцев играет и ему нужна операция ....... вообще у Романа поставленный удар низом что для пенальти вполне подходит...другое дело что он за матч пробегает по 12 км и это для пенальтиста не лучшее....ведь пробить надо сильно и точно,

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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 октября 2015, 01:11

      А нас рать

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