Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

    В матче третьего тура Лиги чемпионов ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Счет в игре открыли армейцы: Думбия добил мяч в ворота после того, как Еременко не реализовал пенальти. На 65-ой минуте Марсьяль восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка.

    Напомним, в этой группе также выступают «Вольфсбург» и ПСВ.

    Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

    ЦСКА (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Думбия, 15; 1:1 – Марсьяль, 65.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Еременко (Панченко, 83), Муса, Думбия.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Рохо (Блинд, 64), Швайнштайгер (Феллаини, 66), Шнейдерлин, Лингард (Депай, 79), Эррера, Марсьяль, Руни.

    Предупреждения: Эррера, 80; Феллаини, 90; Вернблум, 90.

    Судья:Карлос Веласко Карбальо.

    Календарь ЛЧ

    Турнирные таблицы групп ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      skoda2425 22 октября 2015, 13:28

      че то вы бомбардир мало коментиков набираете смотрю)) даже на такие топовые новости))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 октября 2015, 10:23

      Что зацепили очко это хорошо.Но сама игра!!!????Не позор,конечно,но близко к этому.Еременко не годился с самого начала чемпионата,парень не хочет играть,и давать ему пробивать пенальти...?Похоже Слуцкий просто не в теме.А Дзагоев?Зачем ты выходишь на поле?Отбывать номер?Тошич такой же!И,если Гинер зимой не обновит состав, последствия будут плачевные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 22 октября 2015, 10:13

      Могли и победить, да второй тайм прижавшись к своим воротам играли, от волнения даже выбить нормально не могли. Но все равно, молодцы конявые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 22 октября 2015, 08:42

      Могли бы кони и вымграть, но пруха у них пока что только в чемпионате, да и то, очень часто, с помощью судеек.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 22 октября 2015, 08:34

      Леня, смелее играйте! Не чего их бояться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 октября 2015, 08:27

      Истеричная реакция Игорька на очередное обновление антирекорда ЛЧ наглядно демонстрирует, как свербит в опе у легендарного вратаря всех времён и народов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 22 октября 2015, 02:22

      Не стоит катить на ЦСКА у МЮ один игрок стоит как всё ЦСКА,так что Армейцы сыграли достойно,,,,хоть и болею за Спартак а в этот вечер переживал за Армейцев,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 22 октября 2015, 02:14

      2й тайм ЦСКА отбывал номер,казалось что игроков МЮ раза в три больше.Хорошо что отскочили,МЮ 2 очка потерял...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 октября 2015, 00:24

      Жаль что упустили победу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 00:15

      Все хорошо, но ЛВС снова боится. Чего только боится? Прыгнуть выше головы? Зря. Очень зря

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11