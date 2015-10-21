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    Дышеков: «При всем уважении к Карпину, «Торпедо» обречено»

    Главный тренер «Балтики» Хазрет Дышеков, подводя итоги 17-го тура первенства ФНЛ, выразил мнение, что армавирское "Торпедо" обречено на вылет во второй дивизион.

    "Скорее всего, "Торпедо" вылетит. Им постоянно чего-то не хватает: то забить не могут, то пропускают нелепые голы, как от «Тюмени». Когда поражения идут вереницей, это угнетает психологически. При всем уважении к Валерию Карпину «Торпедо» обречено. Посмотрите, сколько у армавирцев голов – красноречиво", - считает Дышеков.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.10.2015 07:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33

      fox_115 23 октября 2015, 14:39

      Не надо нападать на тренера. Он команду принял за 2 дня до начала сезона. напов нет (их просто не было). Вот в межсезонье укрепятся вот тогда и посмотрим. А сейчас что говорить команда не укомплектована и вины тренера в этом нет. ОН пришел когда до заявок делать уже нельзя да и нечто было. Играет тем что есть и еще неплохо играет. А кто считает иначе возьмите сами и по тренеруйте покажите класс умники.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 21 октября 2015, 13:22

      вОлераВерим! :-))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 21 октября 2015, 12:16

      Мы натяним Карпина и его торпедо.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 21 октября 2015, 12:05

      Тренеришка

      -1
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