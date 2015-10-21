Дышеков: «При всем уважении к Карпину, «Торпедо» обречено»

Не надо нападать на тренера. Он команду принял за 2 дня до начала сезона. напов нет (их просто не было). Вот в межсезонье укрепятся вот тогда и посмотрим. А сейчас что говорить команда не укомплектована и вины тренера в этом нет. ОН пришел когда до заявок делать уже нельзя да и нечто было. Играет тем что есть и еще неплохо играет. А кто считает иначе возьмите сами и по тренеруйте покажите класс умники.
Главный тренер «Балтики» Хазрет Дышеков, подводя итоги 17-го тура первенства ФНЛ, выразил мнение, что армавирское "Торпедо" обречено на вылет во второй дивизион.
"Скорее всего, "Торпедо" вылетит. Им постоянно чего-то не хватает: то забить не могут, то пропускают нелепые голы, как от «Тюмени». Когда поражения идут вереницей, это угнетает психологически. При всем уважении к Валерию Карпину «Торпедо» обречено. Посмотрите, сколько у армавирцев голов – красноречиво", - считает Дышеков.