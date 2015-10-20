Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»

    Мадридский «Реал» огласил заявку из 19 футболистов, которые будут готовиться к матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    В состав вернулись Серхио Рамос и Лука Модрич, которые пропустили последний тур Примеры из-за травм. Кроме того, в заявке российский полузащитник Денис Черышев.

    Полностью список игроков выглядит так: Навас, Касилья, Яньес, Варан, Рамос, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Каземиро, Ковачич, Модрич, Черышев, Иско, Маркос Льоренте, Роналду, Лукас, Хесе и Майорал.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      mozgolom83 20 октября 2015, 18:47

      И толку.... не выйдет даже на замену.... жалко...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11