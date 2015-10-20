Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»

Мадридский «Реал» огласил заявку из 19 футболистов, которые будут готовиться к матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В состав вернулись Серхио Рамос и Лука Модрич, которые пропустили последний тур Примеры из-за травм. Кроме того, в заявке российский полузащитник Денис Черышев.

Полностью список игроков выглядит так: Навас, Касилья, Яньес, Варан, Рамос, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Каземиро, Ковачич, Модрич, Черышев, Иско, Маркос Льоренте, Роналду, Лукас, Хесе и Майорал.