ФИФА не стала переносить выборы президента

ФИФА на своем внеочередном исполкоме отказалась переносить дату выборов главы организации. Голосование состоится 26 февраля 2016 года.

Кроме того, стало известно, что избирательная комиссия не будет обрабатывать заявки от кандидатов, на которых наложен запрет на ведение футбольной деятельности, до окончания срока отстранения.

Комитет по реформам ФИФА предложил ограничить возраст кандидатов 74 годами, а также ограничить максимальный срок пребывания президента в должности до 12 лет.

Отметим, заявки от кандидатов принимаются до 26 октября 2015 года.