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    Гарсия: «Израильский футбол прогрессирует»

    Защитник "Маккаби" Карлос Гарсия отметил прогресс израильского футбола в настоящий момент.

    «Клуб переживает один из лучших моментов в своей истории. Израильский футбол прогрессирует. Мы меняем свой игровой стиль от матчей Лиги чемпионов к внутренним встречам.

    Мы с уважением относимся к "Порту", однако намерены осложнить ему жизнь. Если выйду на поле, постараюсь помочь команде. Я всегда готов к этому», - заявил Гарсия.

    После двух туров «Маккаби» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов группы G. Матч «Порту» - «Маккаби» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 12:50
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