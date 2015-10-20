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    Слуцкий: «Мандража за день до игры нет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что команда спокойно готовится ко встрече с «Манчестер Юнайтед».

    «Сложно пока сравнивать с предыдущим матчем с «МЮ». Тогда мне казалось, что все было гораздо более быстрым, динамичным. Сейчас подготовка проходит как-то спокойнее. Матчи такого уровня случаются не часто, но я уже проходил через это. Мандража за день до игры нет вообще.

    Всегда спаренные матчи имеют решающее значение в распределении мест. Выпало играть их с "МЮ", но ничего страшного в этом нет. Мы имеем право надеяться на победу, но отдаем себе отчет, что соперник очень силен», - сказал Слуцкий.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 12:44
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